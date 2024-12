Amica.it - I dieci profumi più venduti e le loro avvolgenti campagne

Le fragranze sono capaci di farci rivivere determinati momenti con un solo spruzzo. Ecco perché ipiùgodono di una fama che ne assicura il continuo successo.Tra i più acquistati della storia c’è J’adore di Dior. Una fragranza floreale con note di testa di ylang-ylang che sfumano in quelle fiorite della rosa damascena, per lasciare il posto a un fondo di gelsomino sambac e grandiflorum. Invece la freschezza degli agrumi, accompagnata da un gentile bouquet floreale, cede il passo alle note legnose, calde e seducenti in Light Blue di Dolce & Gabbana. CK One di Calvin Klein è la prima fragranza unisex agrumata, con note di testa di tè verde e bergamotto. Che dire poi di Chanel N°5, jus ultracentenario e sempre modernissimo?Nel video di Amica.it, si scoprono ipiùdi sempre.