Mosca, 16 dicembre 2024 – Il presidente russo Vladimirha affermato che le suehanno il sopravvento su tutta la linea del fronte ine stanno accelerando la loro. "Lerusse mantengono saldamente l'iniziativa strategica lungo l'intera linea di contatto", ha dettoai suoi generali militari in un incontro televisivo. Parlando dopoallo stesso incontro, il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha affermato che lerusse sono avanzate in quasi 4.500 chilometridi territorio ucraino quest'anno e ora stanno guadagnando circa 30 chilometrial. Tutto questo mentre il governo italiano ha dato l’ok a un nuovo pacchetto di aiuti militari all'. In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimirgestures as he makes a speech during the 22nd congress of the United Russia party in Moscow on December 14, 2024.