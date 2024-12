Endless Love | le anticipazioni dal 16 al 21 dicembre

Leggi su Serietvinpillole.it

: ledal 16 al 21Le trame di “”, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21alle ore 14:10, con un doppio appuntamento giovedì 19, anche in prima serata. Puoi trovare tutti gli episodi sul sito di Mediaset Infinity.: ledal 16 al 21Lunedì 16Kemal riesce a ottenere il divorzio da Asu, ma deve cedere le sue quote aziendali. Decide di trasferirle a Müjgan, affidandole il compito di vigilare sulla trasparenza della holding. Nihan, con la complicità di Zeynep, trama per ottenere una confessione da Asu. Emir, accorgendosi del piano, cerca di correre ai ripari, ma è troppo tardi. Intanto, scopre che Gürcan si è risvegliato e consiglia alla sorella di confessare i suoi crimini per evitare che anche lui venga coinvolto.