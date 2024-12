Quotidiano.net - Confindustria Nautica: a rischio 3.000 posti per il blocco del ministero della Salute

Da una parte il presidente del consiglio Giorgia Meloni riconosce lacome uno dei settori trainanti del made in Italy, dall'altra però ilblocca da mesi il nuovo titolo professionale per il comando di unità da diporto medie e piccole a noleggio. E questo significa mettere atremiladi lavoro. A lanciare l'allarme è. "Stride con questa chiara impostazione di riconoscimento del valoreda diporto da parte del governo l'approccio di alcune burocrazie come quella del- spiega il presidente Saverio Cecchi - che impedisce il rilascio dell'attestato sanitario necessario per essere ammessi al corso di formazione per il nuovo titolo professionale di Ufficiale del diporto di II classe. Impensabile che si pretenda di far prevalere i decreti precedenti a norme di legge per giunta temporaneamente successive, come quella che ha istituito la nuova figura professionale che secondopuò coinvolgere potenzialmente ben 3 mila beneficiari".