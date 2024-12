Codice della strada e cannabis terapeutica il ministero chiarisce | Si deciderà caso per caso Tolleranza zero per chi si sballa

Leggi su Open.online

Stanno facendo discutere alcune norme del nuovo, entrato in vigore sabato 14 dicembre e che già è costato più di una multa agli automobilisti disattenti. Al centropolemica è la stretta sull’utilizzo delle droghe. È prevista, infatti, l’introduzione di un test salivare alla guida finalizzato a individuare chi abbia fatto utilizzo di sostanze stupefacenti. Il test, però, rileva la sostanza anche se è stata utilizzata nei giorni precedenti e al momentoguida, invece, si è lucidi. La modifica principale, infatti, tocca l’articolo 187 del, che dal titolo Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti passa a Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. La questione, però, ha allarmato chi fa utilizzo dinon tanto per motivi ricreativi, ma terapeutici.