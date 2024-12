Anteprima24.it - Cantalamessa (Lega): “Martusciello sa chi sono gli avversari politici?”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Fulviosa chigli? Limitare al Nord lasignifica ignorare la realtà del partito al Sud (le centinaia di consiglieri comunali e regionali, le decine di assessori, di sindaci, di parlamentari, i sottosegretari eletti democraticamente dai cittadini del Meridione così pure il fatto che il primo gruppo del centrodestra in Regione Campania e in Comune a Napolidella) oppure non lavorare per un centrodestra unito.convinto che la spiegazione sia la prima, quindi lo invitiamo a entrare nel merito magari a partire proprio dai rappresentanti leghisti in Campania. Ricordo al coordinatore di FI che glinel centrosinistra e non nel centrodestra. Lavoriamo quindi tutti per la sua unità, ognuno con il proprio ruolo, e per vincere le prossime sfide locali a partire dalle regionali con Gianpiero Zinzi candidato presidente”.