Berrettini a lezione da papà | I miei figli nati nello sport le ferie parevano Olimpiadi

Una manciata di anni fa la vacanza della famiglia“era una piccola Olimpiade”. Si partiva con “racchette, canoe.palloni” per una pausa all’insegna delloLuca e mamma Claudia Matteo e Jacopo li hanno tirati su così, con i valori dei campi e delle palestre sin da bambini. Oggi, dopo anni si vola ad Alicante per raggiungere i ragazzi, torad allenarsi dopo qualche giorno di vacanza. Per Matteo è stato l’anno del ritorno dopo l’infortunio più duro di tutta la carriera. E ’The Hammer’ cos’ha fatto? Si è preso titoli, è risalito in classifica ed è diventato l’eroe della seconda coppa Davis azzurra in due anni, culminata in un tenero abbraccio condopo la vittoria in finale. Luca, cosa c’era in quell’abbraccio? “E’ stato un gesto spontaneo, liberatorio, non solo per quella partita vinta, ma soprattutto per l’annata appena passata.