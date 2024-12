Donnapop.it - Avete sentito la frase squallida che ha detto Mariotto a Ballando con le stelle? Si è messo nei guai di nuovo!

Sabato sera, poco prima di entrare in scena aCon le, Guillermosi è lasciato sfuggire unadecisamente infelice dietro le quinte: «Che figlia de na mignotta». Le telecamere di Striscia la Notizia non hanno tardato a intercettare il momento, rilasciando subito un video con audio chiaro e sottotitoli, scatenando inevitabilmente il clamore. Il caso è stato subito seguito anche dal Tapiro d’Oro, che Valerio Staffelli ha consegnato a, proprio fuori dagli studi della trasmissione.Nel video pubblicato da Striscia, Staffelli ha cercato di capire a chi fosse rivolta lainappropriata. Tuttavia, per scoprire i dettagli, i telespettatori dovranno aspettare la puntata di Striscia di stasera. Nel comunicato ufficiale del programma, si legge: «Lunedì sera a Striscia: “Che figlia de ‘na mign****”.