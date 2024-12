Calciomercato.it - Serie A, Lecce-Monza 2-1: Giampaolo vince e mette nei guai Nesta

Leggi su Calciomercato.it

I giallorossi battono i biancorossi del tecnico romano, ora ultimo in classificaLa domenica ha preso il via con l’anticipo delle 12.30, valido per la sedicesima giornata del campionato diA e che ha visto ildi battere ilre neiAlessandro.Marco(LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Marco, hanno vinto per 2-1 e, per ora, hanno agganciato la Roma con 16 punti in classifica. Ritorno alla vittoria quindi per i giallorossi che, sempre in casa, affronteranno al prossimo turno proprio l’ex Baroni, protagonista di un grande momento con la sua Lazio. Prima di questa vittoria e la sconfitta con la squadra allenata da Ranieri per il tecnico nato a Bellinzona era arrivata la vittoria all’esordio sul campo del Venezia di Eusebio Di Francesco e il pareggio last minute casalingo contro la Juventus di Thiago Motta.