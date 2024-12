Ilgiorno.it - Progetto viale Repubblica: un errore. Minoranza e Fiab fanno opposizione

Undi riconversione urbanistica che trasformerà l’ex Consorzio agrario in un nuovo comparto con un supermercato Conad, una media struttura di vendita non alimentare, un settore food, una piazzetta e delle strutture sportive. Il tutto corredato da due parcheggi, per un totale di 235 posti auto. E’ questo il piano di recupero dell’area di8 che, dismessa da tempo, ora si prepara a cambiare volto. Il, in capo ad un privato, consentirà di rilanciare un sito oggi degradato. Ma alcuni aspetti non convincono politici die associazioni, che hanno presentato una serie di osservazioni alla delibera del consiglio comunale, con la quale si è accesa la luce verde all’intervento. Nel mirino, in particolare, i parcheggi a corredo dell’insediamento. L’operatore - così è previsto nel piano attuativo - li realizzerà a scomputo oneri, per cederli al Comune che li acquisirà a patrimonio pubblico.