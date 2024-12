Oasport.it - Pallamano: la Norvegia cala il tris! Nordiche campionesse agli Europei Femminili

Leggi su Oasport.it

Gli2024 di, si sono ufficialmente chiusi alla Wiener Stadthalle D di Vienna, in Austria, con la finalissima che ha messo di fronte lae la Danimarca.A imporsi, in una partita molto tirata per un tempo, sono state le norvegesi capaci di regolare le rivali con lo score conclusivo di 31-23, all’interno di una gara decisa nella ripresa.In fase iniziale tutto molto teso ed equilibrato, come testimoniato dal 13-12 dei primi 30 minuti, poi per leolimpiche un crescendo fatto di gol e difese perfette. Il duo Hovden-Reistad, 6 reti per la prima e addirittura 8 per la seconda, hanno indirizzato il duello senza lasciare spazio a una Danimarca che è stata costretta ad arrendersi.Lavince così il suo terzo titolo continentale di fila, il 10° in assoluto, in una scia che dal 2014 è stata interrotta solo dalla Francia nel 2018, quando le Bleus ebbero l’opportunità di organizzare il torneo in casa e le norvegesi non arrivarono neppure sul podio.