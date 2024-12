Ilnapolista.it - Milan, la curva sud ha esposto duro striscione di contestazione e fischiato Ibra

Leggi su Ilnapolista.it

La festa in campo per i 125 anni del, con la meritata premiazione di veri e propri monumenti rossoneri come Franco Baresi, Marco van Basten e Filippo Inzaghi, e lasugli spalti. Durante la celebrazione, laSud haunodurissimo (“Rendiamo onore ai nostri campioni, simboli di unche non esiste più!“) edue volte Zlatanhimovic prima e Giorgio Furlani poi, inquadrati per pochi secondi sul maxi schermo di San Siro.Proprio, dopo i fischi a Sasrio, ha parlato ai microfoni di Dazn:Oggi si celebrano le leggende del, vedremo in futuro giocatori del tuocome leggende?«Speriamo, è quello che cerchiamo e quello che vogliamo. Cioè fare la storia».Sulle parole di Fonseca dopo la partita contro lo Stella Rossa«Il mister cerca una reazione, soprattutto dopo una partita così.