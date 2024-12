Iltempo.it - Meloni: "Deludere la sinistra il nostro sport preferito". E ringrazia Arianna

Accolta dall'applauso del pubblico, Giorgiaè salita sul palco di Atreju per chiudere la kermesse di Fratelli d'Italia con un lungo discorso. Felice dell' "entusiasmo contagioso" dei presenti e soddisfatta di come l' "impeccabile" festa di partito sia stata organizzata, la premier ha fatto un passo indietro nel tempo: "Grazie di essere qui come da 26 anni a questa parte, un tempo lungo ma per la politica è un'era geologica. Atreju era la sfida di una generazione che spendeva tutta se stessa nel tentativo di superare i pregiudizi, i cancelli sbarrati dai custodi del palazzo, voleva raccontare il futuro che aveva per l'Italia", ha detto, passando poi are la sorellae a inchiodare tutti coloro che hanno parlato di presunti favoritismi: "Grazie ad, che in questa sua foga di dover piazzare amici e parenti e gente che non conosce ha trovato il tempo per organizzare Atreju.