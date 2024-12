Ilnapolista.it - Lukaku è il pilastro del progetto di Conte: in Serie A sa ancora fare la differenza (Repubblica)

è ildeldi: inA sala.A scriverlo è il quotidiano lacon Marco Azzi:L’ago della bilancia per la vittoria in rimonta sull’Udinese è stato una prodezza di Romelu, che dopo 50 minuti di buio ha tolto il Napoli dai pasticci con un gol dei suoi: progressione in verticale, due difensori lasciati di prepotenza sul posto e rasoiata implacabile sull’uscita del portiere. Era la scintilla di cui la ex capolista aveva bisogno per rialzarsi dalle corde e non è un caso che la firma sul riscatto l’abbia messa l’esperto bomber belga: la prima pietra su cui Antonioaveva deciso fin dall’estate di costruire il suo, puntando ciecamente sulla capacità di Big Rom di esseredeterminante sulla ribalta dellaA.