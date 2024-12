Iltempo.it - La Fiorentina riabbraccia Bove. Il centrocampista torna al Viola Park

Un viaggio nell'Ade con biglietto di andata e ritorno, la lotta tra la vita e la morte e quei tredici minuti in cui la sua esistenza è rimasta appesa a un filo. A tredici giorni di distanza dal malessere accusato durante la sfida di campionato trae Inter, Edoardosi ripresenta alperre i propri compagni di squadra; quei volti sfocati, appena percepiti durante quei drammatici momenti or sorridono. Ieri l'exdella Roma è arrivato nel Centro Sportivo di Bagno a Ripoli alla guida della propria auto, ha salutato i pochi tifosi che erano fuori dai cancelli, ha scattato qualche foto e firmato autografi prima di immergersi in un bagno d'affetto. Il giocatore è arrivato nella sala riunioni insieme a Danilo Cataldi, amico e compagno di squadra che per primo aveva avuto il coraggio e la reattività di intervenire dopo il malore; la squadra era già riunita per iniziare l'analisi tecnica della sfida contro il Bologna, ha accolto Dove con un fragoroso applauso, poi con un coro urlato a pieni polmoni: «Edo, uno di noi».