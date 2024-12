La crisi dell'auto travolge anche i produttori Ue di batterie. Dalla fine di Northvolt alle gigafactory dimezzate di Stellantis, cosa succede in Europa

Leggi su Open.online

Senzanon esiste transizione verso le auto elettriche e ad oggi l’Unione europea diproprio non ne riesce a produrre. Il settore, che è chiamato a svolgere un ruolo centrale nell’ambizioso progetto del Green Deal, naviga in acque piuttosto agitate., la startup svedese creata con la promessa di emancipare l’importazioni cinesi, ha dichiarato bancarotta. Mentre alcuni grandi progetti per la costruzione di nuove– ossia di impianti destinati alla produzione diper auto elettriche – non è sicuro che saranno davvero portati a termine. Ne è un esempio la lunga trafila che da mesi interessa la fabbrica di Termoli, in Abruzzo, dove Acc – la joint venture tra, Mercedes-Benz e TotalEnergies – ha promesso di costruire unache non si sa se vedrà mai la luce.