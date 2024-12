Guardiola si rammarica della prestazione sciatta del City mentre Amorim elogia il desiderio dello United

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-15 22:06:28 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Pepe Rubenerano di umore contrastante nelle conferenze stampa post partita dopo la vittoria per 2-1 del Manchestersul Manchester.I campioniPremier League erano in vantaggio per 1-0 negli ultimi cinque minutipartita, ma sono stati sconfitti dalla brillantezza di Amad Diallo.Diallo ha vinto un rigore per la sua squadra dopo essersi agganciato a un passaggio all’indietro di Matheus Nunes, che Bruno Fernandes ha infilato a casa, prima di afferrare il vincitore pochi minuti dopo.Ha lasciatoavvilito a tempo pieno, con la sua squadra che ha vinto solo una delle ultime 11 partite.Ha detto: “Quest’anno succede molte volte purtroppo.