Chi era Toro Seduto e perché è passato alla Storia?

, il cui nome Lakota era Tatanka Iyotake, è stato uno dei più grandi leader dei Sioux Hunkpapa. Nato intorno al 1831 lungo il fiume Grand River, è noto per aver unito le nazioni Sioux nella lotta contro l’invasione dei coloni americani. Reso celebre dsua partecipazioneBattaglia di Little Bighorn nel 1876,è ricordato come un visionario spirituale e un capo politico di grande forza. La sua vita è stata segnata da episodi di grande eroismo, ma anche da tragici conflitti con l’esercito statunitense, culminati nella sua morte violenta nel 1890.nacque in una famiglia Lakota appartenentedivisione Hunkpapa. Fin da giovane si distinse per il coraggio e la determinazione. A soli 14 anni partecipòsua prima spedizione bellica, conquistandosi una reputazione di guerriero valoroso.