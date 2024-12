Liberoquotidiano.it - Ballando, torna Mariotto? Subito altra sceneggiata, Milly Carlucci sbotta: gelo su Rai 1

Il destino di Guillermoè stato finalmente svelato durante la puntata di sabato 14 dicembre dicon le stelle, lo show danzereccio in onda su Rai 1 e condotto da, il format quest'anno più che mai al centro di furibonde polemiche. Dopo settimane di discussioni e dubbi sul suo futuro, il verdetto è arrivato:rimarrà nella giuria del celebre programma di Rai 1. Una decisione che, a giudicare dai commenti online, non ha fatto la felicità di buona parte del pubblico: in molti dopo la sua fuga dallo studio della puntata precedente si attendevano un allontanamento dello stilista da. La, però, non ha certo frettato i tempi per comunicare la notizia. Con grande maestria, ha scelto di costruire la suspense per ben due ore e mezza prima di svelare il mistero.