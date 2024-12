Ilrestodelcarlino.it - Al Manuzzi non si passa, Cosenza battuto. Ma il Cesena adesso è in ansia per Shpendi

(3-5-2): Klinsmann; Mangraviti, Prestia, Curto; Donnarumma, Francesconi, Calò (32’ st Mendicino), Berti (32’ st Bastoni), Ceesay (39’ st Adamo); Antonucci (39’ st Van Hooijdonk);(29’ pt Tavsan). A disp.: Pisseri, Chiarrello, Saber, Celia, Ciofi, Piacentini, Pieraccini. All.: Mignani.(3-4-1-2): Micai; Hristov, Venturi, Caporale (20’ st Fumagalli); Ricciardi, Kouan, Kourfalidis (32’ st Mauri), Ricci (42’ st Ciervo); Florenzi; Mazzocchi (20’ st Rizzo Pinna), Zilli (20’ st Strizzolo). A disp.: Vettorel, Martino, Camporese, Sankoh, D’Orazio, Dalle Mura, Sgarbi. All.: Alvini. Arbitro: Galipò di Firenze. Reti: 46’ pt Tavsan, 12’ st Berti, 25’ st Ricciardi Note: presenti 10.732 spettatori (7.893 gli abbonati, 756 gli ospiti). Ammoniti Calò, Klinsmann, Antonucci, Adamo e van Hooijdonk per il, Kourfalidis, Florenzi, Micai e Strizzolo per il Crotone.