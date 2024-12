Zonawrestling.net - WWE: La nuova era su Netflix inizia con il Kickoff Show

La WWE si sta preparando per il suo grande debutto sue ha confermato unodi apertura esclusivo per celebrare questo evento monumentale. Durante le registrazioni di SmackDown della scorsa notte, i fan hanno avuto un primo sguardo ufficiale su ciò che li attende: il WWE Rawandrà in scena mercoledì prossimo, 18 dicembre 2024, in diretta dalla sede centrale della WWE.e WWE: Unaera ha inizioL’evento inizierà alle 14:00 EST (le 20:00 in Italia) e vedrà la partecipazione di alcune delle più grandi star della WWE attuale. Seth Rollins, Rhea Ripley, Logan Paul, Cody Rhodes, GUNTHER e Liv Morgan sono tutti confermati, garantendo un cast stellare per questostorico. La conferma arriva dopo un’anticipazione su X che il Chief Content Officer della WWE, Paul “Triple H” Levesque, ha pubblicato solo un giorno prima, alimentando le speculazioni su ciò che la compagnia stava pianificando: “Tre settimane al debutto di #WWERaw su @