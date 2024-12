Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, in campo contro Trieste: dove guardare la partita

, 14 dicembre 2024 - Rinfrancata nel morale dalle vittorie in campionato con Milano e in Eurolega con il Baskonia, e superata la maledizione degli ultimi minuti, lasi rituffa nel campionato affrontando, il 15 dicembre alle 19 alla Segafredo Arena, la Pallacanestro. Questa è la decima volta che le squadre si affrontano in Serie A, con laavanti per 8-1 evincente solo il 2 aprile 2023 (80-78). Nelle gare giocate ail bilancio è di 4 vittorie su 4 gare per i padroni di casa.deve fare a meno di Markel Brown out per un problema al ginocchio, mentre nellada valutare la condizione di Belinelli, out col Baskonia, coach Dusko Ivanovic dovrà lasciare 1 dei suoi stranieri in tribuna. Ex della sfida Andrejs Grazulis ha giocato anelle annate 2020/21 e 2021/22, firmando 9.