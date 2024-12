Lettera43.it - Venezia, scontro tra un vaporetto e un lancione: ci sono feriti

Attimi di paura a Sant’Elena, nella laguna di, dove intorno a mezzogiorno si è verificato unotra ungranturismo e undella linea 1 partito dal Lido alle 11.56. In quel momento, quest’ultimo stava eseguendo le manovre di approdo alla fermata quando l’imbarcazione privata l’ha urtato sulla fiancata sinistra. L’impatto è stato così violento da mandare in frantumi i vetri dele richiedere l’intervento di due ambulanze del 118. Alcune persone, almeno cinque,rimaste ferite. Duestate portate all’ospedale Civile di, una in codice bianco e l’altra in codice giallo. Una terza ha raggiunto il pronto soccorso in autonomia in codice bianco e le due restanti hanno riportato lievi contusioni senza necessità di un controllo in ospedale. Sul posto la Capitaneria di porto, una barca dei carabinieri e i tecnici dell’Actv per ricostruire la dinamica dell’accaduto.