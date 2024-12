Anteprima24.it - Valle Telesina, autovettura a fuoco: non si esclude l’ipotesi dolosa

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ andata anella serata di ieri una Volkswagen a San Lorenzo Maggiore. L’auto, che era in sosta in via Castagna, si è incendiata per cause in corso d’accertamento da parte dei Vigili deldel distaccamento di Telese Terme, intervenuti per avere ragione delle fiamme. Sul posto anche i Carabinieri per effettuare i rilievi.Non viene esclusadel dolo anche se saranno importanti nuove verifiche dei Vigili del.L'articolo: non siproviene da Anteprima24.it.