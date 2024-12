Isaechia.it - Uomini e Donne, Alessio Pecorelli avvistato in compagnia di un’ex tronista (Foto)

Tra i tronisti che hanno preso parte all’attuale edizione dic’è stato anche, il cui percorso all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi è giunto al termine prima del tempo.Nelle ultime settimane, infatti, ilè stato oggetto di diverse segnalazioni che l’hanno ritratto mentre si trovava all’interno di alcuni locali, infrangendo così una delle regole a cui devono sottostare i tronisti, ma non solo.Il ristoratore romano, infatti, è stato visto indi Mario Cusitore proprio durante queste serate e insieme a loro ci sarebbe stata una ragazza, con cuisi sarebbe intrattenuto nel parcheggio per diverso tempo.ha smentito fermamente di avere frequentazione fuori dal programma e si è scusato per a essere andato nei locali senza avvertire la produzione, ma Maria ha spiegato al giovane che ormai la fiducia nei suoi confronti era stata compromessa e per questo sarebbe stato se lui avesse lasciato il programma.