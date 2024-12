Rompipallone.it - Ultim’ora Sinner, arriva l’annuncio della WADA sul caso Clostebol: i tifosi ora tremano

Ultimo aggiornamento 14 Dicembre 2024 13:36 di AlessiaDi recente ètoda partesulche riguarda Jannik: isono col fiato sospeso. Jannik, numero uno del tennis mondiale, è sotto le luci dei riflettori sia per quanto compiuto in questo anno solare ricco di soddisfazioni sia per ildi doping che si è abbattuto su di lui. Dopo essere stato assolto per mancanza di volontarietà, la(agenzia mondiale Anti-Doping) ha presentato ricorso per la quantità infinitesimale trovata nelle urine del campione con la sostanza.L’altoatesino si è sempre dichiarato estraneo a qualsiasi utilizzo di tale sostanza e, nonostante la dichiarazione di innocenza, lanon si è fermata: ha presentato ricorso al TAR. Adesso èto anche un annuncio ufficiale in merito a tutta la vicenda.