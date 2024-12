Justcalcio.com - TS – “Inzaghi pippa, perde scudetti e in Champions prende le rumbe”: Cassano show

2024-12-14 12:18:16 Torino, l’ultimo titolo di TS:su Juve-City: “Vlahovic e Koopmeiners inguardabili”non si è tirato indietro neanche sulla vittoria della Juventus contro il Manchester City andando a bersagliare i singoli: “Vlahovic è stato inguardabile contro il City, Yildiz gli ha messo una palla ad un metro dalla porta e Ederson l’ha pure parata. 7 in pagella, va bene, ma è stato inguardabile. Non migliora perché tecnicamente non è buono, pensa a fare solo gol, è isterico nelle reazioni, fa fatica tecnicamente, non mi piace e non mi piacerà mai. Anche Koopmeiners inguardabile, improponibile, ha paura, gioca col braccino. Malissimo, e son passati già 4 mesi“.“Non posso fare i complimenti alla Juve. La Juve è stata inguardabile col City, giocando pure in casa. Ha fatto una partita da 0-0, non mi è piaciuta per niente, complimenti alla fase della Juventus, quello sì, ma basta.