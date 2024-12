Lettera43.it - Roma, corteo contro il Ddl sicurezza e il governo

Sono arrivate migliaia di persone aper prendere parte a unil Ddl, ritenuto «un attacco senza precedenti ai diritti fondamentali e alla democrazia». La manifestazione è partita alle 14 da piazzale del Verano, dove erano attese circa 25 mila persone che secondo gli organizzatori della Rete no ddl erano il doppio. «Siamo in 50 mila», hanno detto. Ad aprire iluna gigantografia con la premier Meloni che bacia Mussolini. Presenti anche Cgil, Fiom, Anpi e alcuni parlamentari tra cui Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs.Coriil, Conte contestato, scritte sui muri del PoliclinicoPacifisti, antagonisti, centri sociali, studenti, associazioni di lavoratori e disoccupati. Ma anche movimenti di lotta per la casa. È varia la composizione dei partecipanti alla protesta, che è proseguita intonando coriile pro Palestina.