Presepe vivente alla Basilica di Santa Maria Maggiore

Leggi su Funweek.it

L’evento si terrà sabato 14 dicembre presso lapapale, in collaborazione con l’associazione Terre di presepi. Messa con il neo cardinale Makrickas, arciprete coadiutore, seguita dtradizionale benedizione dei bambinelliall’Esquilino: dalle ore 13 si svolgerà la terza edizione del corteo storico che partirà da largo di Sant’Alfonso e comporterà la chiusura al transito di via Merulana, via dell’Esquilino, via Liberiana e piazza. All’iniziativa è prevista la partecipazione di circa 2000 figuranti, nonché la presenza di circa 1000/2000 fedeli. Previste modifiche per le linee bus 16, 70, 71, 360, 590, 649, 714 e C3.Il programma??? ??.??: ????? ????? presieduta da S.Em. il Card. Rolandas Makrickas nella Papaledi