Ilrestodelcarlino.it - Pierpaolo Petta: sonorità arbëresh in sala Aramini

Alle 21 il Forlimpopoli Folk Club della Scuola di Musica Popolare ospita in(via Ghinozzi 3) il musicista e cantante. Il concerto è organizzato in collaborazione con No.vi.art- La musica, un ponte tra i popoli, nell’ambito dell’iniziativa ‘Il mosaico delle minoranze in italia’.di Piana degli Albanesi, muove i primi passi nella musica popolare per poi intraprendere studi classici e jazz e affermarsi come uno dei fisarmonicisti più conosciuti a livello nazionale. Nel concerto proposto inizia il suo viaggio dalla musica tradizionale Arbêreshe per spingersi nelledei luoghi dove la fisarmonica fa da protagonista. Info: 389.1005150 [email protected] . Ingresso a ifferta libera