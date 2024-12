Lanazione.it - Picchiato a sangue in casa, uomo grave alle Scotte. Mistero ad Abbadia San Salvatore

San(Siena), 14 dicembre 2024 - Sarebbe rimasto steso per ore sul pavimento in drammatiche condizioni fisiche, incosciente. È giallo adSanper quanto accaduto in un appartamento che si trova al Torrione, nella parte più storica del paese, in un arco temporale compreso tra l’altra sera e ieri pomeriggio. Un ragazzo, 37 anni, operaio con diversi hobby sportivi, è stato trovato nella suain drammatiche condizioni: evidenti ematomi in varie parti del corpo, a iniziare da volto tumefatto. Tra le prime ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella di un tentato furto in appartamento, al quale forse il giovane avrebbe tentato di reagire, finendo per avere la peggio. Anche se non si esclude nessuna altra pista. Un silenzio assordante di fronte a un caso che fa parlare, e soprattutto preoccupare, un intero paese.