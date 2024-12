Ora mi sostituiscono Paolo Del Debbio l’annuncio ufficiale | una coppia di conduttori a 4 di sera

Leggi su Caffeinamagazine.it

Importante svolta a Mediaset.Delha annunciato che sarà sostituito alla conduzione di 4 dida unadi. La comunicazione è arrivata nel corso della puntata di venerdì 13 dicembre, quando ormai la stessa stava arrivando alla conclusione. E c’è una motivazione dietro questa decisione rivelata ai telespettatori.Infatti,Delsarà sostituito a 4 diper una ragione ben precisa. E non si tratta nemmeno di un colpo di scena clamoroso, dato che i vertici di Mediaset avevano già ipotizzato di comportarsi in questa maniera. Il pubblico non ne aveva certezza, ma nelle scorse ore hanno saputo ogni particolare.Leggi anche: “Cosa penso di Ilaria Salis”.Del, il commento in studio a 4 diDelsostituito a 4 di: unadial suo postoPossiamo subito precisarvi che non c’è alcuna punizione nei confronti diDelné un addio definitivo del conduttore.