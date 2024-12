Lanazione.it - Natale a Firenze, si apre un fine settimana di eventi alla Manifattura Tabacchi

, 13 dicembre 2024 – Proseguono le iniziative per ilin, dove protagonisti saranno i tenant della ex fabbrica di sigari con tante attività in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre. Un Christmas market, laboratori e workshop, musica live e brunch a tema natalizio sono solo alcune delle attività in programma il prossimo weekend. Il sabato e la domenica gli spazi di Bulli & Balene ospitano dalle 11 alle 20 il mercatino didove trovare idee regalo originali, dalle piante di NOP - Not Only Plants agli oggetti dedicati al benessere sessuale proposti da La CLIT; saranno inoltre presenti Licia Verde, Fermenthinks, Margaron, Kosmima. Sabato 14, dalle 15:00 alle 18 sarà invece possibile partecipare al laboratorio Al centro della tavola di, per imparare l’arte della panificazione, realizzato da Bulli & Balene in collaborazione con IMPASTI (info e prenotazioni: www.