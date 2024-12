Oasport.it - LIVE Trento-Civitanova 2-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: l’Itas cerca l’allungo decisivo nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-19 Si ferma in rete l’attacco di Lavia.23-18 Primo tempo di Gargiulo.23-17 Parallela fulminea di Michieletto che passa sopra le mani di Orduna e pulisce la riga.22-17 Si ferma in rete la battuta di Rychlicki22-16 Scappa in lunghezza la battuta di Nikolov. È ilerrore consecutivo alla battuta per, che avrebbe bisogno di un break per rientrare nel set.21-16 Ancora primo tempo di Chinenyeze.21-15 Si ferma in rete il servizio di Lagumdzija.20-15 Primo tempo di Chinenyeze.20-14 Pipe vincente di Michieletto.è abile nel cambio palla che gli permette di gestire bene il vantaggio accumulato.19-14 Parallela vincente di Nikolov che passa tra le mani di Lavia e l’asta della rete.19-13 Si ferma in rete il servizio di Loeppky18-13 Termina di poco lungo il servizio di Garcia.