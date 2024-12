Quotidiano.net - L’industria dei cuori infranti

New York, 14 dicembre 2024 – “Spesso viene detto che la miglior cura per le rotture è il tempo” scrive Jennifer Wilson, giornalista del “New Yorker” per la sezione cultura. E se non è il tempo a “curare tutte le ferite”, c’è sempre l’altra, “meno consigliabile” ma “spesso efficace”, prescrizione per superare una rottura con qualcuno: uscire con qualcun altro. Tuttavia, scrive Wilson, in alcuni paesi, oggi le rotture “sono diventate un’industria in piena espansione”. E non esagera. Negli Stati Uniti, di fronte alla quantità di servizi, strumenti, workshops, ritiri spirituali e altre opzioni che la società – o il mercato – offre alle persone per superare una rottura, si può effettivamente parlare di “breakup industry”. Esistono app come “Mend”, che guida gli utenti attraverso un corso online di 17 moduli per “trasformare la tua rottura in una rinascita”, ad esempio.