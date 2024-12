Sport.quotidiano.net - Lazio: Baroni disegna una squadra elegante e cinica, Farioli battuto e primato confermato

Roma 13 dicembre 2024 - Ci si aspettava una bellissima sfida tra due allenatori molto diversi, entrambi in rampa di lancio e con squadre dinamiche a disposizione. Il risultato è stata una festa per la, una beffa per l'Ajax e in generale un bellissimo spettacolo per tutti gli appassionati di calcio. I biancocelesti superano per 1-3 i lancieri in una partita entusiasmante, resa meno speciale solo dall'assenza dei tifosi ospiti, in virtù del decreto del sindaco della Capitale olandese. Al vantaggio iniziale di Tchaouna, risponde a inizio secondo tempo Traoré. I capitolini però non si fanno di certo impressionare, né dai rivali, né dalla Johan Cruijff Arena e si riportano avanti. Prima Dele-Bashiru, poi Pedro, autore di un'altra partita magnifica, portano a tre il conto delle reti laziali, permettendo anche alladi festeggiare i tre punti in Olanda.