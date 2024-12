Sport.quotidiano.net - L’avversario. A Pontedera sfida a due ex. Il ds Zocchi e il tecnico Menichini

il Perugia ritroverà due ex: l’allenatore Leonardoe il diesse Moreno(2006-2007). Ilè stato in biancorosso da secondo nell’indimenticabile stagione con Carletto Mazzone in serie A (1999-2000) affronterà il Grifo per la quinta volta in carriera. Il bilancio dei quattro precedenti pende a favore dell’allenatore di Ponsacco, con 2 successi (con il Lumezzane), un pareggio (con la Salernitana) e una sconfitta (sempre con il Lumezzane). Il primo incrocio trae il Grifo è datato 9 agosto 2008 (come riporta calciogrifo) quando, allo stadio Curi nel match valido per il primo turno di Coppa, i biancorossi di Indiani vinsero di misura contro il Lumezzane, grazie alla rete di Cutolo. Sempre alla guida della formazione lombarda,ha affrontato il Perugia in altre due occasioni, durante la stagione 2009/2010, e sono arrivate due vittorie: Lumezzane-Perugia 1-0 (gol di Emerson, sulla panchina biancorossa c’era Pagliari); Perugia-Lumezzane 0-2 (gol di Bradaschia e Galabinov).