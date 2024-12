Ilgiorno.it - La casa di Santa Claus: elfi, trenino, decorazioni nella villetta scintillante di Angela e Franco

Canegrate (Milano), 14 dicembre 2024 – Un angolo incantato dove la magia del Natale prende vita, ogni anno più luminoso e suggestivo. È stata riaperta al pubblico ladi Babbo Natale di Canegrate, nel giardino privato diAddamiano eCalcaterra in via Fratelli Bandiera 66. Questo piccolo gioiello natalizio è il risultato di mesi di lavoro e di un amore sconfinato per il Natale, che trasforma l’abitazione dei coniugi in un luogo dove i sogni dei bambini – e non solo – diventano realtà. Passeggiando tra luci scintillanti, addobbi colorati e unche serpeggia tra alberelli decorati, si entra in un mondo che sembra uscito direttamente dalle fiabe. Ogni stanza dellaè stata addobbata con cura maniacale:semoventi,dormienti, un grande presepe illuminato da centinaia di stelle efatte a mano, rendono la visita un’esperienza unica.