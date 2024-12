361magazine.com - Grande Fratello, slitta un ingresso: ecco cosa è emerso

, Maria Teresa Ruta non entrerà lunedì nella Casa più spiata d’Italia:quando varcherà la porta rossa, nuovi ingressi ci saranno nel corso delle ultime puntate del 2024. Tra una sorpresa e l’altra, i concorrenti stanno continuando a viversi la propria esperienza affrontando alti e bassi.Lunedì 16 dicembre in prima serata su Canale 5 entreranno nella Casa più spiata d’Italia, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Le due ex gieffine ritorneranno ad essere delle concorrenti e a stupire tutti i telespettatori.Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che presto arriverà lo sportivo Maxime Mbanda.Leggi anche, Jessica scatta: la frase infelice scatena polemichedalla nuova indiscrezioneStando a quanto riporta TvBlog la nota conduttrice televisiva sbarcherà in Casa dal prossimo mese.