Firenze, consegnato il premio Spadolini Nuova Antologia

, 14 dicembre 2024 - Si è svolta questa mattina la XXVII edizione del, nei locali dell'omonima Biblioteca a Pian dei Giullari Cosimo Ceccuti: "Esattamente cinquant'anni fa, il 14 dicembre 1974, Aldo Moro istituiva per Decreto legge il Ministero per i Beni culturali e ambientali, affidandone la guida a Giovanni, che ne fu dunque Ministro fondatore." Una data, quella del 14 dicembre, che il presidente della FondazioneCosimo Ceccuti non ha scelto a caso, per celebrare i vincitori dell'annuale concorso dedicato a tesi di laurea e di dottorato che porta il nome del noto statista fiorentino: "Esattamente cinquant'anni fa – sono le parole del presidente Ceccuti -, il 14 dicembre 1974, Aldo Moro istituiva per Decreto legge il Ministero per i Beni culturali e ambientali, affidandone la guida a Giovanni, che ne fu dunque Ministro fondatore.