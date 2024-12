Lanazione.it - Ecco come funzionerà l’alcolock. Il comandante della Polizia Municipale: “Incidenti stradali da ridurre”

Arezzo, 14 dicembre 2024 – L’obiettivo non è certo quello di accanirsi sugli automobilisti quanto semmai di far capire con norme sempre più stringenti l’importanza di un corretto stile di guida. Certo è che il nuovo Codicestrada, in vigore da oggi sabato 14 dicembre, presenta diverse particolarità. “Si tratta di un insieme di norme che riguarda almeno in parte l’aumento di molte sanzioni - spiega Aldo Poponcini,di Arezzo - le novità principali sono legate agli articoli che andranno ad incidere anche sulla sospensionepatente”. Norme che interessano e riguardano ovviamente il comportamento al volante, un corretto stile di guida. “C’è una stretta evidente per quanto riguarda chi viene trovato in stato di ebbrezza al volante ma anche per quanto riguarda chi viene trovato sotto l’effetto di stupefacenti - prosegue Poponcini -si può leggere infatti nelle norme entrate in vigore si rischia oltre ad una multa anche la sospensionepatente da tre fino a sei mesi se il tasso alcolemico dovesse superare gli 0,5 grammi per litro.