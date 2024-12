Spettacoloitaliano.it - Come finisce Blackout Love: finale spiegazione del film

, trama eè una commedia romantica del 2021 diretta da Francesca Marino. La trama segue Valeria, interpretata da Anna Foglietta, una giovane donna che ha deciso di prendere il controllo delle sue relazioni sentimentali dopo essere stata lasciata dal suo ex compagno Marco (interpretato da Alessandro Tedeschi). Tuttavia, quando Marco ha un incidente e perde la memoria degli ultimi dodici mesi, Valeria si trova costretta a fingere di essere ancora la sua fidanzata per non creargli un danno psicologico.? A seguire, la trama, ile ladeltrama completaValeria è una donna che sembra aver capito tutto dalla vita. Colleziona un uomo dopo l’altro, senza mai guardarsi indietro.