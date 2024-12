Ilfattoquotidiano.it - Caso Sinner-Clostebol, il direttore della WADA sul ricorso per doping: “Pensiamo abbia una responsabilità”

Torna in auge il. A commentare la vicenda, ora, è Olivier Niggli, ilgenerale, l’agenzia mondiale antiche lo scorso 28 settembre ha presentatoal TAS di Losanna rigettando la sentenza di assoluzione stabilita, invece, dal Tribunale indipendente.Il numero uno al mondo, che sui social ha annunciato di aver ripreso gli allenamenti in vistanuova stagione, era risultato positivo a tracce infinitesimali di, una sostanza dopante vietata, lo scorso marzo 2024. Dopo aver giocato in attesa di essere giudicato dal Tribunale, l’International Tennis Integrity Agency (ITIA) aveva stabilito non ci fossero colpe o negligenze da parte del tennista azzurro che, ritenuto quindi innocente, è stato libero di scendere in campo e vincere numerosi tornei, tra cui la Coppa Davis, le ATP Finals e gli US Open.