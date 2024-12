Ilrestodelcarlino.it - Caffè in Italia: la sfida della qualità secondo Rubens Gardelli

La pausaal bar è uno dei piacerivita, un antidoto, un rito per ritrovare carica e buon umore. Ma siamo attenti alche beviamo? Partiamo da alcuni dati: l’non produce, lo importa principalmente dal Vietnam, tipologia di chicchi robusta, molto tostata, quindi molto scura, dal sapore forte e amaro, più economica, meno digeribile e di limitata. Le migliori miscele sul mercato sono quelle chiare, a tostatura leggera che salvaguardano meglio gli aromi, anche se sono più care, come per esempio l’arabica dalla Colombia o dall’Etiopia. "Abbiamo inventato l’espresso, siamo i migliori produttori di macchine di, consumiamo tanto; il paradosso è sullamateria prima", introduce, già campione mondiale di tostatura e titolare dell’omonima torrefazione, con sede alla Panighina, vicino a Cesena.