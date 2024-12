Agi.it - Bimba di 4 anni cade da una scala in casa e muore sul colpo

AGI - Unadi 4è morta da unainterna di un'abitazione morendo sul. La tragedia è accaduta a Tufino, in provincia di Napoli. La piccola Alessandra si era svegliata nel cuore della notte. Erano l'1,30 quando ha provato a scendere al piano di sotto dell'appartamento da unaa chiocciola ed è precipitata. I genitori hanno provato a soccorrerla e allertato immediatamente il 118. Ma le ferite erano troppo gravi e laè morta. La procura ha disposto il sequestro dell'appartamento per escludere ogni eventuale pista alternativa a quella dell'incidente. Ma la salma non è stata sequestrata e sarà riconsegnata ai familiari per il funerale.