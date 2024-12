Sport.quotidiano.net - Basket DR1. C’è Maginot-Campi. Simus ‘armata’ a casa Calenzano

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’anticipo di ieri sera tra Valdelsae Synergy Valdarno ha aperto il programma della dodicesima giornata di andata del girone B di Divisione Regionale 1 che questa sera mette in palio importanti punti salvezza nella sfida delle 21 del PalaPerucatti tra la Parmolaiae la UnionBisenzio. I ragazzi di Locatelli affrontano i pari classifica fiorentini in un match fondamentale per la corsa al mantenimento della categoria. Allo stesso orario odierno è la volta anche dellaMonteroni di coach Rossi che sul parquet diva alla ricerca del riscatto dopo 3 ko consecutivi. Domani pomeriggio alle 18 tocca invece alla Nesi group Poggibonsi. La formazione allenata da coach Franceschini è di scena a Vaiano contro i locali della Pallacanestro Valbisenzio, attualmente secondi in classifica.