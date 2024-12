Infobetting.com - Barcellona-Leganes (domenica 15 dicembre 2024 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Catalani chiamati a un altro successo

Leggi su Infobetting.com

Ilha conquistato 38 punti in 17 partite ed è primo in classifica in Liga ma il Madrid, che segue a due lunghezze, deve recuperare una partita: nell’ultimo mese i blaugrana hanno buttato un po’ troppi punti e hanno rimesso in discussione una leadership che dopo la partita del Bernabeu sembrava piuttosto netta. La .InfoBetting: Scommesse Sportive e