Bergamonews.it - Arrestato sotto casa della ex, dà in escandescenze in caserma e tenta di fuggire dall’ospedale

Terno d’Isola. Si è presentatoex pretendendo di entrare innonostante un ammonimento del Questore. Portato in, ha preso a pugni un armadietto ed è stato portato in ospedale dove ha danneggiato una porta eto di, nonostante fosse sorvegliato a vista.Intorno alle 21,15 di venerdì 13 dicembre i carabinieri di Calusco d’Adda hannoin flagranza D.P. davanti all’abitazioneex compagna, una donna di 47 anni residente a Terno d’Isola, questo nonostante l’avviso scritto del Questore e il divieto di dimora nel territorio comunale.L’uomo, 35 anni, residente nell’Isola bergamasca, è disoccupato e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Portato ina Zogno ha dato inprendendo a pugni un armadietto. Trasportato al Papa Giovanni XXIII per le ferite riportate, il 35enne ha prima danneggiato una porta dell’ospedale per poi minacciare i militari che lo piantonavano e cercare senza successo di