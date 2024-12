Metropolitanmagazine.it - Tangle Teezer è stata acquistata da Bic: come cambierà adesso il brand haircare?

Bic, il gigante francese noto per articoli di uso quotidianopenne, accendini e rasoi, ha appena fatto un grande passo nel mondo della bellezza. Con un investimento di 165 milioni di sterline, Bic ha acquisito, il celebrelondinese specializzato in spazzole districanti di alta qualità. Questo accordo promette di ridefinire il mercato della cura dei capelli, unendo l’innovazione diall’esperienza globale di Bic.L’ascesa di: da Londra al mondo, ea BicNata nel 2007,una rivoluzione per la cura dei capelli. La sua prima creazione, “The Original”, ha guadagnato un seguito di culto e vinto numerosi premi, tra cui il prestigioso Queen’s Award for Innovation nel 2012. Oggi, il marchio è presente in 70 Paesi e domina il mercato nel Regno Unito, con una forte crescita negli Stati Uniti.