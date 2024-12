Game-experience.it - Split Fiction annunciato ufficialmente con data d’uscita ai The Game Awards 2024

Hazelight Studios, team a cui dobbiamo il pluripremiato It Takes Two, hanel corso dei The. Il gioco è in arrivo il 6 Marzo 2025 su console e PC.Dopo la conferma ufficiale delle scorse ore, Josef Fares, fondatore dello studio, è salito sul palco dell’evento condotto da Geoff Keighley per presentare il suo nuovo progetto, un gioco che come sarebbe stato lecito attendersi è ancora una volta un prodotto che getta le sue radici nella cooperativaDando un’occhiata a questo nuovo videoplay si ha la conferma cheavrà come protagonisti due personaggi giocabili, Mio e Zoe, doppiati da Kaja Chan ed Elsie Bennett. Inoltre come abbiamo accennato poco sopra in questo articolo, anche in questo titolo la cooperazione sarà essenziale, con i due giocatori chiamati a collaborare in modo approfondito per superare i vari livelli.